Foggia | frode all’Inps con imprese agricole “fantasma” e immigrazione clandestina | arrestate 20 persone

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una maxi-operazione contro frodi previdenziali edè stata condotta dalla Guardia di Finanza questa mattina a Cerignola, in provincia di. I finanzieri hanno eseguito 20 misure cautelari a carico di altrettanti indagati, tra cui imprenditori, professionisti e funzionari pubblici, per le ipotesi di reato di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche, favoreggiamento all’, riciclaggio, falso in atto pubblico, contraffazione di sigilli e traffico di influenze illecite. Eseguiti anche sequestri per oltre 5 milioni di euro. Due i filoni d’indagine dell’ operazione, coordinata dalla Procura di: il primo è attinente ad una ingente truffa previdenziale ed assistenziale, con ...