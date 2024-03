Floris vuole farsi allenatore Sarebbe meglio arbitro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Trent’anni di televisione, dalla Rai a La 7, e si avvicina anche per Giovanni, uno tra i più brillanti e tra i più furbetti conduttori italiani di talk-show, il momento di salutare per pensare ad altro. E così, un lunghissimo percorso professionale, quasi una vita intera spesa con abilità dalla parte della magistratura militante, del progressismo per finta nel nome della gogna affibbiata con notevole disinvoltura all’accusato mai ancora giudicato, secondo moda imposta dai potenti veri, sta per concludersi tra riconoscimenti e inchini. Pare, secondo le sue stesse parole, che appeso il microfono al chiodo, sia intenzione didedicarsi all’allenamento nel calcio, anche in alto, se fosse possibile. Questa comunque diè bella, più bello ancorase si facesse ...