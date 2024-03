Florio | speranza Pro Sesto Tre gol valgono sei punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) La felicità in casa Proha il volto e il nome, tra gli altri, di Mattia. Aveva risolto con una doppietta la sfida del 1° marzo in casa della Virtus Verona, riportando alla vittoria la squadra come non accadeva da novembre. Dopo lo 0-0 con la Giana Erminio, ha risolto anche il confronto in casa del Renate, siglando l’unica rete di una partita combattutissima, in cui i biancocelesti hanno sbagliato un rigore nel primo tempo con Bruschi per poi colpire nella ripresa, aggiungendo la solidità difensiva che ha quasi sempre contraddistinto la squadra, persino nei momenti più difficili. La classifica è ancora complicatissima: la Proè penultima con 26, ma dopo una sconfitta contro l’Alessandria che sembrava la pietra tombale persino sulle speranze di disputare il playout (da lì l’addio al ds ...