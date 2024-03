Fitto | lavoriamo a spesa dei fondi Pnrr

(Di giovedì 14 marzo 2024) 12.30 "I risultati raggiunti costituiscono un modello nel confronto con la Commissione europea". Così il ministro per gli Affari Ue,alla Camera,sullo stato di attuazione del. Ladelle risorse "rappresenta una difficoltà, soprattutto nella fase di attuazione, ma stiamo lavorando", dice."Ora è la fase di avvio dei cantieri,quindi lacrescerà".Aggiunge che "la revisione delnon comporta tagli alle risorse per la salute. C'è uno spostamento dei progetti" verso altri

"Bene l’accordo Meloni-Giani". Il sindaco Pardini sottolinea l’ok ad importanti infrastrutture: Soddisfazione anche a Lucca per l’accordo di sviluppo e coesione firmato ieri a Firenze dal governatore Eugenio Giani e dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Era presente per il comune di Lucca ...lanazione

Pnrr, Fitto “Primi e unici a chiedere la quinta rata”: ROMA (ITALPRESS) – “Nel lavoro portato avanti abbiamo raggiunto gli obiettivi ... Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso delle ...iltempo

Meloni a Firenze per accordo Fsc: visita al Meyer e annuncio fondi alluvionati. No ai 55 milioni per il Franchi: Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, è arrivata oggi, mercoledì 13 marzo, a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della Regione Toscana, per la firma dell’accordo per l’assegnazione alla Toscan ...informazione