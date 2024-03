Firenze | 19enne moldavo ucciso in centro

(Di giovedì 14 marzo 2024) 9.00 Undi origine moldava è stato ferito mortalmente, nella notte, vicino alla stazione di Santa Maria Novella a. Arrivato in fin di vita in ospedale, il giovane è morto poco dopo. Sarebbe stato accoltellato. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile, che avrebbe già individuato un gruppo di persone sospettate dell'aggressione e, tra loro, il possibile responsabile. Questioni di droga potrebbero essere il movente.

