Firenze | Unifi e Fondazione Nuova Antologia ricordano Spadolini con un convegno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 - Intellettuale e storico, giornalista, politico e statista, Giovanniè una personalità rilevante della cultura e della politica italiane del ventesimo secolo. Ma la sua figura non può essere compresa appieno fuori della dimensione universitaria:, laureato in Giurisprudenza all’Università di, è stato uno dei docenti più importanti della facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Ateneo fiorentino e il primo professore universitario in Italia a ricoprire la cattedra di Storia Contemporanea. Anche negli anni della sua azione come politico, ministro, presidente del Consiglio manterrà sempre stretto il legame con la sua Facoltà e con il mondo universitario e attingerà dalla ricerca i motivi profondi della sua attività. Per ricordarne la figura l’Università di ...