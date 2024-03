Firenze | senza urbanistica i capitali si muovono con agio | i cittadini no Tre esempi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) di Ilaria Agostini In linea con i precetti del neoliberismo,ha sostanzialmente rinunciato all’e alla pianificazione del territorio. In venticinque anni si è assistito a un crescente laissez-faire verso i, all’imporsi della deroga come strumento decisionale, all’accatastarsi di progetti privati e grandi opere. In un quadro dove tutto pareva possibile. Il caos urbanistico che ne è derivato è fatto di cantierizzazione perenne e di interferenze tra infrastrutture, di privatizzazione dello spazio pubblico, di alienazione sottocosto di grandi complessi pubblici e di scelte irrazionali sulla loro destinazione d’uso. Di grandi sprechi che hanno canalizzato risorse pubbliche in tasche private, aggravando le condizioni di vita degli abitanti. Rinunciare al controllo pubblico delle trasformazioni urbane comporta una ...