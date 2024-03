Firenze | omicidio nella notte | ucciso un 19enne in strada

(Di giovedì 14 marzo 2024) . Fermate cinque persone attualmente in Questura per le verifiche Un giovane di 19 anni è statoa coltellate lascorsa in pieno centro a, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella. La vittima, un ragazzo di origine moldava, è stato soccorso inin Largo Fratelli Alinari, ma è deceduto poco dopo all’ospedale di Santa Maria Nuova a causa delle gravi ferite riportate. Secondo le prime ricostruzioni, ilsarebbe stato aggredito da uno o più individui per motivi ancora da chiarire. Il giovane sarebbe stato colpito al culmine di una lite, avvenuta intorno alle 2:00 di. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri della compagnia diOltrarno che hanno avviato le indagini per identificare l’autore o gli autori ...

La polizia avrebbe già individuato l'autore dell'aggressione Omicidio a Firenze la scorsa notte, dove un 19enne di origine moldava è stato accoltellato in strada vicino alla stazione ferroviaria di ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Sangue a Firenze , dove nella notte è stato commesso un brutale omicidio . Un giovane è stato ucciso con numerose coltellate nella zona della stazione, in largo ... (dayitalianews)

Orrore a Firenze, 19enne accoltellato a morte in pieno centro: omicidio nella notte a Firenze. La vittima è un 19enne di origine moldava, soccorso in strada a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella e poi deceduto in ospedale. Il giovane sarebbe stato ucc ...unionesarda

Cocaina spacciata anche sulle piste da sci, arresti a Sondrio: Gli arrestati erano in collegamento, tramite un latitante ricercato per omicidio, con la mafia albanese di Scutari, attratta dalle prospettive economiche offerte da Livigno. (ANSA).gazzettadiparma

Orrore in pieno centro a Firenze ragazzo di 19 anni accoltellato a morte in strada: omicidio la notte scorsa a Firenze: la vittima è un 19enne di origine moldava, soccorso in strada a due passi dalla stazione e poi deceduto all'ospedale di Santa Maria Nuova. Il giovane da quanto ...notizie.tiscali