Firenze | omicidio nella notte | 19enne ucciso a coltellate

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Sangue a, doveè stato commesso un brutale. Un giovane è statocon numerosezona della stazione, in largo Alinari. Inutili i soccorsi giunti rapidamente sul luogo dell’agguato grazie alla segnalazioni di alcuni passanti che hanno visto la vittima. agonizzante a terra. Ildi origine moldava è morto all’interno dell’ospedale di Santa Maria Nuova. Indaga la squadra mobile e sono in corso accertamenti della scientifica. Tra le ipotesi non esclusa anche quella che potrebbe ricondurre a un regolamento di conti nell’ambiente della droga.