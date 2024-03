Firenze Moldavo di 19 anni ucciso a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella

(Di giovedì 14 marzo 2024) Far west adove undi 19è statoa duedi. Il ragazzo, soccorso dai sanitari del 118, è poi spirato all’ospedale diNuova. Ildi 19è stato accoltellato. Le indagini sono state avviatesquadra mobile. La Polizia è intervenuta poco prima dell’una in largo Alinari, dove i sanitari avevano soccorso il ragazzo. Da stabilire se l’aggressione sia avvenuta dove la vittima è stata trovata o altrove. Alcuni passanti hanno visto il giovane agonizzante a terra e hanno dato l’allarme, ma all’arrivo dei soccorritori del 118 il giovane era morto. La ...

