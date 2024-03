Firenze | il cardinale Betori celebra la messa in suffragio delle vittime di via Mariti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo2024 - A un mese esatto dalla morte dei cinque operai nel crollo del cantiere di via, domani, venerdì 15 marzo, alle ore 18, l'arcivescovo Giuseppepresiederà a nome della diocesi unainnella chiesa dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, la parrocchia del territorio. "Come comunità cristiana vogliamo ricordare nella preghiera e affidare al Signore questi nostri fratelli che hanno perso la vita sul luogo di lavoro - afferma il- Con la sofferenza nel cuore, che unisce tutta la città, desideriamo invocare consolazione per le loro famiglie, i loro cari che ne piangono la scomparsa avvenuta in modo così tragico e ingiusto. Nella preghiera vogliamo anche invitare tutti ad ...