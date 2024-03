Firenze | accoltellato di notte in piazza e lasciato a terra | 19enne muore in ospedale

AGI - Un giovane di 19 anni, di origine moldava, è stato Accoltellato a morte questa notte intorno all' una in largo Alinari, nella zona della stazione di Santa Maria Novella a Firenze . Il giovane è ... (agi)

La polizia avrebbe già individuato l'autore dell'aggressione Omicidio a Firenze la scorsa notte, dove un 19enne di origine moldava è stato accoltellato in strada vicino alla stazione ferroviaria di ... (sbircialanotizia)

Un ragazzo di 19 anni è stato Accoltellato in strada a Firenze ed è morto poco più tardi in ospedale. La vittima, un giovane di origine moldava, è stata soccorso in strada a due passi dalla stazione ... (thesocialpost)