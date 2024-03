Firenze | accoltellato a morte un 19enne moldavo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 14 marzo 2024) Omicidio la notte scorsa a: la vittima è undi origine moldava, soccorso in strada a due passi dalla stazione e poi deceduto all'ospedale di Santa Maria Nuova. Il giovane da quanto appreso sarebbe stato. Indaga la squadra mobile e accertamenti sono in corso da parte della scientifica: tra le ipotesi non esclusa anche quella che potrebbe ricondurre l'aggressione mortale a questioni di droga. La polizia è intervenuta poco prima delle una in largo Alinari dove i sanitari avevano soccorso il ragazzo. Da chiarire se l'aggressione sia avvenuta dove ilè stato trovato o altrove.