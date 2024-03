Fiorentina | pari con il Maccabi Haifa e qualificazione Basta Barak

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024) Lapareggia per 1-1 contro ilall’Artemio Franchi e si porta a casa laai quarti di finale di Conference League. Decide Antonin. QUALIFICATI – Lapareggia per 1-1 contro ile si qualifica meritatamente ai quarti di finale di Conference League. Dopo il 4-3 in Israele la squadra di Vincenzo Italiano oggi si accontenta di una prestazione attenta e a ritmi molto blandi. Non serve uno sforzo importante per tenere il vantaggio, la viola riesce nel secondo tempo a chiudere definitivamente i giochi in un quarto d’ora. Al 59? il solito Antoninin Europa segna di testa su assist di Davide Faraoni, poco dopo uscito per il rientro in campo dopo 6 mesi di Dodo. Il ...