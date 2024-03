Fiorentina-Maccabi Haifa | stadio semi-deserto | 600 tifosi israeliani | circa 6 000 i viola

(Di giovedì 14 marzo 2024) Firenze, 14 marzo 2024 – Sembra a porte chiuse. LoArtemio Franchi per la partita di Conference League. Sono600 ipresenti sugli spalti. Sono entrati presto ed esibiscono le bandiere della squadra insieme a quella del loro Paese con la stella di David. Invece ivioola sono6.000. Tra loro, il grosso degli ultrasdella Curva Fiesole ha deciso di entrare all'ultimo momento volendo così criticare la prescrizione dell'accesso ammesso alloentro le 18.10, in ampio anticipo, rispetto al solito sull'orario di inizio partita (ore 18.45).

