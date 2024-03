Fiorentina-Maccabi Haifa | programma e telecronisti Sky e Dazn Conference League 2023 2024

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ile isu Sky edi, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di. Dopo il pirotecnico 3-4 dell’andata a Budapest, i viola sfidano gli israeliani nel secondo dei due atti per approdare ai quarti, con in mano due risultati su tre per avanzare. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.45 di giovedì 14 marzo.sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Paolo Ciarravano e Nando Orsi e sucon la telecronaca di Riccardo Mancini. SportFace.

