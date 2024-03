Fiorentina Maccabi Haifa | le formazioni ufficiali | le scelte dei tecnici

(Di giovedì 14 marzo 2024) All’Artemio Franchi,si sfidano per il ritorno degli ottavi di Conference League. Ecco leSta per iniziare la gara tra, ritorno degli ottavi di finale di Conference League. L’andata era terminata 4-3 per la squadra di Italiano. Ecco ledei due allenatori.(4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.(4-3-3): Keouf; Faingold, Simic, Seck, Goldberg; Sundgren, Mohamend, Cornud; Podgoreanu, Pierrot, Refaelov. Allenatore: Degu.

