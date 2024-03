Fiorentina Maccabi Haifa | i numeri sono a favore dei Viola

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 14 marzo 2024), questa sera il ritorno degli ottavi di finale di Conference League: idanno favoriti i violi Il Corriere dello Sport oggi propone quattro statistiche per leggere in anticipo, la gara che permetterà a una delle due di accedere ai quarti di finale di Conference League. Favoriti i, che arrivano dal 4-3 dell’andata. 1) La tradizione negativa. Ilha perso 5 delle 8 partite giocate finora contro avversarie italiane nelle competizioni europee, subendo più sconfitte solo contro squadre francesi (7) e tedesche (8). 2) Imbattuta. Lanon perde da 7 gare in Conference League, esattamente come il Lille (impegnato ...