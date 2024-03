Fiorentina Maccabi Haifa | dove vederla | orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Al Franchi andrà in scena la sfida di Conference League tra: le ultime di formazione,Al Franchi andrà in scena la sfida di Europa League tra. I viola hanno vinto la gara d’andata in rimonta e nei minuti di recupero. Un segnale da non sottovalutare nemmeno nella sfida di ritorno. La squadra di Italiano arriva dal pari beffa contro la Roma dell’ultimo turno ma non vuole fermarsi dopo le ultime buone prestazioni soprattutto con la vittoria sulla Lazio per 2 a 1. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le, l’vedere la partita. Le ...