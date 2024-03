Fiorentina-Maccabi Haifa | caccia ai quarti di finale Probabili formazioni e tv Tiene banco il futuro di Italiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Firenze, 14 marzo 2024 – Mentre il treno per l’Europa della prossima stagione che passa dal campionato si sta allontanando (ma ancora non è perduto) lasi gioca stasera le sue carte per continuare il percorso nella Conference League di questa stagione. Contro ilbasterebbe un pareggio per accedere aidi, ma è chiaro che i gigliati devono giocare per vincere. Si gioca alle 18.45 (diretta tv Dazn e Sky) in uno scenario blindato come accade ogni volta che una squadra israeliana gioca in europa. Dopo il rocambolesco successo della gara di andata, vinta dai viola per 4-3, la gara di ritorno nasconde diverse insidie per il valore dell’avversario e per l’imprevedibilità dellache in questa stagione ha spesso buttato via partite dominate, o ...

