(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – Forte della vittoria per 4-3 dell'andata, giocata sul campo neutro di Budapest, allabasta un pareggio per 1-1 contro gli israeliani delper raggiungere idi finale della. Allo stadio 'Artemio Franchi' Khalaili all'88' risponde al gol del momentaneo vantaggio di Barak al 59'. Una partita quasi

Fiorentina-Maccabi Haifa 1-1, viola ai quarti di Conference League: (Adnkronos) - Forte della vittoria per 4-3 dell'andata, giocata sul campo neutro di Budapest, alla Fiorentina basta un pareggio per 1-1 contro gli israeliani del Maccabi Haifa per raggiungere i quarti ...reggiotv

Fiorentina-Maccabi Haifa, tensioni tra la curva Fiesole e i giocatori israeliani: Firenze, 14 marzo 2024 – Tensione a fine gara tra i tifosi della Fiorentina e i giocatori israeliani del Maccabi Haifa. Alcuni di loro sono tornati indietro dal tunnel verso gli spogliatoi per ...lanazione