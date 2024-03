Fiorentina-Maccabi Haifa 1-1 | Khalaili risponde a Barak ma non basta | passa la Viola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Firenze, 14 marzo 2023 - Lasi gioca l'accesso ai quarti di finale di Conference League contro il, ripartendo dal risultato di 3-4 dell'andata in favore della. In un Franchi blindato, i padroni di casa saranno guidati in panchina da Daniel Niccolini, vice allenatore che oggi avrà le redini data espulsione di Vincenzo Italiano, che osserverà i suoi dalle tribune. Non c'è Nzola dall'inizio, al suo posto l'unica punta sarà Belotti, supportato da Sottil, Nico e, autore del gol decisivo all'andata. Un altro cambio, oltre al ritorno di Quarta al posto dello squalificato Milenkovic, è quello dell'ex Verona Faraoni sulla corsia di destra. Dall'altra parte, mister Dego si affida al suo solito 4-3-3, con Podgoreanu e Refaelov ai lati del "gigante" Pierrot. Tutti agli ordini ...