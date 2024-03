Fiorentina-Maccabi Haifa 1-1 | il tabellino

La Fiorentina non vince ma fa il suo dovere, come da un po’ di tempo le capita di fare nelle coppe. Al ‘Franchi’, dopo il 4-3 dell’andata a favore dei viola, la squadra di Vincenzo Italiano pareggia ... (sportface)

Fiorentina-Maccabi HAIFA 1-1 (5-4), RIVIVI IL LIVE DI FV!: 43' - Non un primo tempo esaltante, per ora, con la Fiorentina che rispetto al primo spezzone di gara perde pure buona parte del possesso palla 40' - GOL ANNULLATO AL Maccabi! Terracciano a tu per tu ...firenzeviola

Fiorentina-Maccabi HAIFA 1-1 (5-4), SEGUI IL LIVE DI FV!: 92' - BELOTTI! Da fuori area il Gallo scaraventa una saetta che accarezza la traversa 90' - Saranno cinque i minuti di recupero 89' - MANDRAGORA! Belotti mette dentro e ...firenzeviola

Fiorentina-Maccabi, tifosi viola tentano di entrare in curva dopo la chiusura: Circa 500 tifosi viola tentano di oltrepassare i cancelli della curva Fiesole che, come da piano di sicurezza, è stata chiusa alle 18:15 prima della partita Firenze-Maccabi. In corso una trattativa co ...lanuovasardegna