Fiorentina-Maccabi | Campo di Marte blindato Franchi semivuoto Viola in poltrona | ma con bomba sotto? Formazioni

(Di giovedì 14 marzo 2024) Meno di settemila spettatori (per l'esattezza 6.700, di cui 800 tifosi israeliani),di, almeno 4 controlli per accedere al. Italiano in tribuna perchè squalificato, in panchina il vice, Davide Niccolini. Ecco come si presentaHaifa, stasera (ore 18,45, diretta Dazn e Sky) per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Ipartono dal 4-3 dell'andata, a Budapest. Ma non sarà una partita priva di rischi. La, in teoria, siede in, ma c'è il rischio che possa scoprire di avere una