Fiorentina | il dramma di Osvaldo | sfogo e lacrime su Instagram | “Soffro di depressione | sono in cura”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Firenze, 14 marzo 2024 –ticosudi Daniel Pablo, ex attaccante argentino della, rimasto nei cuori dei tifosi viola soprattutto per due reti decisive per conquistare l’accesso alla Champions nel 2007/2008, segnate a Torino alla Juve (famoso 2-3) e ai granata (la famosa rovesciata). Su(che è stato anche in Nazionale, ha vestito diverse altre maglie, dal Boca alla Roma, dalla Juve all’Inter, dall’Espanyol al Bologna, solo per citarne alcune in ordine sparso) racconta ilche sta vivendo: "Sto facendo un trattamento psichiatrico, ma è difficile uscirne, torno a cadere nelle dipendenze, e mi allontano dalla gente che amo, nel passatostato un calciatore top, ero una ...

ITALIA, 3ª nazione per punti conquistati in UCL dal 92-93: Per il nostro paese hanno partecipato alla massima competizione europea dal 1992-1993 ad oggi, contribuendo a questo risultato, 10 club: Juventus, Milan, Inter, Lazio, Roma, Atalanta, Fiorentina, ...firenzeviola

Il dramma di Osvaldo: "Soffro di depressione, vivo chiuso in casa": L'ex attaccante di Inter, Juve, Roma, Fiorentina e della Nazionale azzurra sta attraversando un periodo personale complicato. E in un video sui social lo ha condiviso con i suoi follower: "Non riesco ...gazzetta

dramma Osvaldo: "Soffro di depressione e sono dipendente da alcol e droghe: difficile uscire da questa situazione": L'ex attaccante della Nazionale, della Roma e della Juventus Osvaldo ha postato un lungo sfogo su Instagram spiegando che non sta attraversando un buon momento in Argentina: "Non so ...tuttojuve