Fiorentina ai quarti di finale di Conference League 2023 2024 | tutte le possibili avversarie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Lasupera l’ostacolo Maccabi Haifa e venerdì 15 marzo è pronta a scoprire, nel sorteggio di Nyon, la rivale neididi: di seguito ecco alloraledei viola. La squadra di Italiano è riuscita a emergere dalla doppia sfida contro la formazione israeliana e prosegue il suo cammino nella terza competizione europea per club, intenzionata ad arrivare fino in fondo come lo scorso anno, quando si arrese nell’atto conclusivo contro il West Ham. Restano otto le squadre ancora in gioco. Di seguito ecco ledellanei...