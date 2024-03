Fiorentina ai quarti di Conference | Maccabi Haifa eliminato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – Lasi qualifica per idi finale diLeague, ma lo fa col brivido pareggiando 1-1 contro il. Tutto troppo complicato per la squadra affidata a Daniel Niccolini (a causa della squalifica di Vincenzo Italiano) che dopo un primo tempo di gestione, ha trovato la rete che ha indirizzato la qualificazione poco prima dell'ora di gioco con Barak che, di testa, ha raccolto alla perfezione un cross da destra di Faraoni. Gli israeliani, però, hanno segnato l'1-1nel finale dopo essersi visti annullare un gol segnato da Simic al 40?. Per fortuna dei padroni di casa l'azione è stata viziata dalla posizione di fuorigioco di Rafaelov sulla conclusione antecedente. Complessivamente poco più di un allenamento per Bonaventura e compagni che hanno soprattutto ...