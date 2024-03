Fino a dove può arrivare lo slancio ucraino di Macron 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Domenica scorsa Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky si sono sentiti per telefono per riaffermare l’appoggio francese al piano per aiutare l’Ucraina a produrre armi, sancito da una pros... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti