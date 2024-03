"Finita l'odissea durata cinque mesi. Ora posso entrare nella casa Acer"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Regalo migliore per la festa dell’8 marzo la signora Marta Spisni non poteva desiderare: "Domani mattina negli uffici dell’, a Ferrara, mi sarà consegnato il mazzo di chiavi dell’appartamento popolare tanto desiderato e sospirato. Ringrazio il Carlino, che ha portato all’attenzione generale il mio caso e che ha svolto un ruolo determinante per arrivare a una rapida soluzione". Marta Spisni si era trasferita da Bologna a San Nicolò una dozzina di anni fa, dopo la pensione: lei dipendente del comune felsineo e il marito fotografo. "Volevamo andare a vivere in campagna, grazie ad amici comuni avevamo scelto San Nicolò, ma negli anni il paese ha perso abitanti, hanno chiuso tante attività e ci sono pochi servizi. Un fattore importante, visto che sono subentrati problemi di salute per mio marito". Di qui la presentazione di una domanda di un appartamento popolare ad ...