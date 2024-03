Fiba Europe Cup Varese è in semifinale Sfiderà i turchi del Bahcesehir

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) La Itelyumsi qualifica alladiCup. I biancorossi mancavano da un penultimo appuntamentoo dal 2016. Allora la squadra allenata da Paolo Moretti superò nei quarti l’Anversa in una emozionante gara-3 accedendo alle Final Four disputate a Chalon-aur-Saone. C’erano Chris Wright e Kristjan Kangur, oggi i pilastri sono Nico Mannion e Davide Moretti, e con i cechi del Nymburk è vita facile. +10 all’intervallo dopo il +15 della gara di andata, in un primo tempo da 7/14 da 3 e 11/17 da 2, con ben 13 assist. Un’orchestra, in una rotazione corte a otto uomini, visto che Okeke e in Europa non è registrato, Librizzi è infortunato e Virginio non vede il campo. Il grimadello di una serie già scritta è allora Gabe Brown, 17 punti all’intervallo. La ripresa non cambia le carte in ...