Festival delle Frazioni. Sette grandi appuntamenti per conoscere il territorio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Inizierà domenica l’edizione 2024 deldel Comune di Castelnuovo, che si articolerà intappe, in altrettante domeniche non consecutive, che avranno come protagoniste ogno voltadiverse ovviamente del Comune di Castelnuovo, che ne è l’organizzatore in collaborazione con le associazioni paesane. Il primo incontro è ad Antisciana domenica 17 marzo, poi a Gragnanella il 24marzo, a Croce di Stazzana il 21 aprile, a Palleroso il 25 aprile Metello 28 aprile – Cerretoli 5 maggio e infine Rontano 19 maggio. "Ogni anno- spiega l’assessore Alessandro Pedreschi - gli organizzatori hanno cercato di collegare letappe con un evento comune che facesse da filo conduttore per cui si sono alternate negli anni le passeggiate, l’inaugurazione ...