Festa del cross Tricolori di corsa campestre | top ten per Potenza Picena e Avis

(Di giovedì 14 marzo 2024) A Cassino neidichiude in settima posizione l’Atleticacon il team assoluto, l’Macerata è decima nella combinata maschile, la classifica che premia le società presenti in tutte le competizioni. In chiave individuale 81ª Sofia Chantal Ciccioli (Sacen Corridonia). Tra i cadetti, 95° Salvatore Buatti (Cus Camerino) e 97° Matteo Sbaraglia (Crazy Sport Tolentino). Tra gli under 18 in evidenza Niccolò Rubini (Macerata), 15°. Tra le Promesse, Leonardo Storani (Macerata) è 24esimo e il compagno di club Federico Vitali è 25° nelcorto. Lo junior Giosuè Bonifazi (Cus Camerino) che chiude 26esimo.