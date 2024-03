Fermato in auto con la droga Spacciatore finisce in manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ancora un arresto per spaccio a Sassuolo, e ancora le zone limitrofe al centro cittadino nel mirino degli agenti della Polizia Locale che, nella serata di giovedi scorso, durante un posto di blocco hanno intimato l’alt ad un’vettura con a bordo due uomini di nazionalità marocchina. Il conducente, regolare in Italia ma con precedenti penali e di polizia, si mostrava infatti frettoloso, tentando di nascondere qualcosa con la mano destra dentro alla giacca e dall’abitacolo della vettura fuoriusciva un forte odore subito ricondotto a sostanza stupefacente di tipo hashish. Il passeggero, già noto alle forze dell’ordine, consegnava una busta trasparente con 10 dosi di hashish, già suddivise in porzioni, e veniva accompagnato presso i locali del comando per essere fotosegnalato, in quanto irregolare nel territorio nazionale. A seguito di perquisizione personale locale ...