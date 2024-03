Fentanyl | perché non possiamo farne a meno L’intervista a Carlo Locatelli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 14 marzo 2024) Al centro dell’agenda politica nazionale, il dossierpreoccupa gli esperti. Sebbene in Italia non si possa parlare di emergenza al pari di altri Paesi – negli Stati Uniti ha ucciso oltre 70mila persone nel solo 2021 – il pericolo è in crescita sia sul territorio nazionale che in Europa. Arrestare il commercio e l’uso illecito delrisulta dunque prioritario, ma al contempo bisogna garantire la sua disponibilità per coloro i quali ne hanno bisogno per scopi terapeutici. I fentanili, infatti, sono utilizzati per trattare il dolore in forma grave, specialmente in chirurgia, traumatologia e oncologia e, più in generale, per le patologie di dolore cronico. Come agire, dunque? Ne abbiamo parlato con, direttore del Centro antiveleni ICS Maugeri di Pavia, fra gli attori impegnati nelle attività ...