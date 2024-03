Fedez il 2 aprile a ‘Belve’ per ‘dire ciò che serve’

Fedez a Belve il 2 aprile: «Pronto a dire ciò che serve. Non come Chiara Ferragni da Fazio»: Per gli appassionati della vicenda Ferragnez, che tiene banco da mesi tra allontanamenti sentimentali, beneficenze con contorni da chiarire e battaglie legali, c'è ora la data da ...leggo

Belve, Fedez dalla Fagnani «dirà ciò che serve, non come Chiara da Fazio». Quando va in onda la puntata: Fedez sarà ospite di Francesca Fagnani nella puntata d'apertura della nuova edizione di "Belve", in programma il prossimo 2 aprile su Rai2. E l'intervista si preannuncia già ricca di colpi di scena.ilmessaggero

Lol 4, annunciata la data di uscita della nuova stagione con Abatantuono, Panariello, Rocco Tanica: Insieme a loro anche i conduttori dello show Frank Matano e Fedez, affiancati da Lillo che in questa edizione ... un'unica giornata come da tradizione di Lol ma distribuita dal 1° aprile, non sono ...gazzetta