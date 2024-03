FC 24 Obiettivo Fanta FC | Ultimate Birthday | Kolo Muani

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominatorilasciato durante l’evento UtCompleta questa serie di obiettivi per ottenere! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 7 1xNon scambiab. + 500 XP Scadenza: 25 Aprile Muro spagnoloNon subire più di 2 gol a partita in 4 sfide Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals o Champions) schierando Héctor ...