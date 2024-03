Farmaci | in Italia monoclonale mensile anti-colesterolo per pazienti a rischio molto alto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar. (Adnkronos Salute) - E' disponibile da oggi inla somministrazionedi alirocumab (300mg), l'corpo-Pcsk9 che riduce in maniera rapida e intensiva, fino al 66%, i livelli diLdl neicardiovascolare. Alla comodità di una somministrazione una volta al mese - spiega Sanofi in una nota - la formulazione aggiunge l'auto-iniettore di ultima generazione, ideato per facilitare il paziente in una più agevole somministrazione domiciliare. Si tratta di un ulteriore passo avper la gestione dell'ipercolesterolemia: ilLdl è infatti riconosciuto come un fattore causale delle oltre 18,6 milioni ...