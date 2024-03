Facchetti | «Inter | non puoi sbagliare quelle occasioni! Serviva uno»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Gianfelice, nel day after di Atlético Madrid-, prova a dare una spiegazione all’eliminazione ai rigori. Lo ha fatto in collegamento con Radio Sportiva. CHE PECCATO – Gianfelicedà le sue sensazioni dopo Atlético Madrid-: «Il sentimento è di dispiacere, perché ti sfuma la qualificazione davanti. Quella palla calciata fuori è un boccone amaro che ti resta giù, ma nel calcio c’è anche questo. Succede: quando è contro ti diverti, quando sei la vittima sei dispiaciuto. Però ci si rimbocca le maniche e si va avanti. Poi ci sono anche gli avversari e, soprattutto a questi livelli, sappiamo tutti che sono i dettagli a fare la differenza. All’andata l’, per tutto quello che aveva costruito, meritava un risultato più ampio che avrebbe permesso di gestire meglio il ritorno. Ieri ...

