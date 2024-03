(Di giovedì 14 marzo 2024) Un po’ Fonzie di “Happy Days“, un po’ Oscar Pettinari, il personaggio di Carlo Verdone in “Troppo Forte“. Tra gli anni Ottanta e Novanta anche la televisione celebrava, a modo suo, un oggetto cult. Simbolo del divertimento che arredava i bar, i circolini e i saloni degli oratori. "E sai l’emozione e la bellezza di ritrovarsi con gli amici o con perfetti sconosciuti attorno a quelle macchine per cercare di fare il?".quegli anni li ha vissuti da ragazzino. E oggi li ripercorre tutti, come se fosse ieri, ogni volta che scende in taverna o entra nel garage che ha comprato apposta per “parcheggiare“ i suoi gioielli. Una collezione diche da una decina d’anni riempie il suo tempoi libero. Al momento ha dieci pezzi. Tutti originali degli anni Novanta a parte un esemplare del 1980. Ma "sono più affezionato a quelli ...

Fabio, il collezionista di flipper . Palette, luci e... il record del bar: "Benvenuti nel mio luna park": Fabio quegli anni li ha vissuti da ragazzino. E oggi li ripercorre tutti, come se fosse ieri, ogni volta che scende in taverna o entra nel garage che ha comprato apposta per “parcheggiare“ i suoi ...ilgiorno

Fabio Giovinazzo presenta “Lady Cobra - Una killer in blues”: “Nel mio film non la solita Genova da cartolina”: L’anteprima genovese è in programma martedì 19 marzo alle 21 al CineClub Nickelodeon, in via della Consolazione 5r. In sala saranno presenti il regista e la ...ilsecoloxix