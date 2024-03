F1 | le gerarchie della griglia dopo i primi due GP | dominio Red Bull | Ferrari sogna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Alla luce dei risultati ottenuti al termine delle prime due settimane di Formula 1 e dei conseguenti Gran Premi in Bahrain e a Jeddah, questo è il momento giusto per tirare le prime somme, in attesa di nuovi riscontri a partire dalla prossima sfida in Australia. Le gare disputate finora hanno regalato emozioni, colpi di scena e conferme, permettendoci di valutare le prestazioni delle varie scuderie e di fare un’analisi delle attualiall’internoF1. Redin testa e in assoluto controllo In queste prime due gare, la Redha semplicemente rasentato la perfezione, confermando il suo status di squadra di vertice. Max Verstappen e Sergio Perez hanno mostrato una grande competitività, portando la RB20 al successo sia in Bahrain che a Jeddah, siglando, ...