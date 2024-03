Robert De Niro, Bobby Cannavale, l'esordiente William Fitzgerald e Ezra, un film di Tony Goldwyn, prossimamente al cinema: Quando sono costretti ad affrontare decisioni difficili sul futuro del figlio, Max ed Ezra intraprendono un Viaggio attraverso il paese che avrà un impatto trascendente sulle loro vite. Diretto da ...hotcorn

Ezra - Viaggio di famiglia: il trailer del film di Tony Goldwyn con Bobby Cannavale e Robert De Niro: Se, come noi, andate pazzi per Bobby Cannavale, non vi perderete quando arriverà nei nostri cinema (non sappiamo ancora quando, ma il film ha una distribuzione BIM) il nuovo film dell'attore e regista ...comingsoon

Ezra: Robert De Niro e Bobby Cannavale sono e padre e figlio nel trailer del film: Il 31 maggio arriverà nei cinema americani Ezra, film diretto da Tony Goldwyn con star Bobby Cannavale e Robert De Niro, e online è stato condiviso un trailer.movieplayer