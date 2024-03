Export a due velocità | l’oro ’traina’ la frenata ma i gioielli crescono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Arezzo, 14 marzo 2024 – Frena, maaretino taglia comunque per primo il traguardo sotto la bandiera a scacchi. Il sistema produttivo chiude la partita 2023 dell’, calcolate dalla Camera di Commercio sulla base dei dati provvisori Istat, con un calo non irrilevante, un -4,4%. Resta il locomotore della Toscana ma la sua percentuale sul totale dell’scende sotto la soglia del 20%: eravamo arrivati un anno fa al 20,6. Come dire che più di un euro su cinque tratto da esportazioni parlava aretino. Ora siamo al 18,6%, ma allo stesso tempo la forbice resta ampia. Quegli oltre dieci miliardi e 700 milioni di euro staccano di 4 quattro miliardi, ad esempio, Pisa e Livorno, doppiano Pistoia e Prato. E nella Toscana del sud, pur a fronte di un balzo in avanti di Siena, rimaniamo a drenare il 65% del totale dei proventi da ...