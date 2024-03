Europee | ex Lega Reguzzoni pronto a scendere in campo con Fi | ‘da sempre guardo al Ppe**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – ”Ho ricevuto da Forza Italia una proposta di candidatura alle europee nel collegio Nord-Ovest come indipendente. E’ una proposta che mi onora, ci sto ancora riflettendo, ma in questo momento è più sì che no…”. Marco, ex capogruppo alla Camera dellae bossiano di ferro, tanto da essere considerato all’epoca uno dei protagonisti del cosiddetto cerchio magico vicino al Senatur, che nel 2012 ha lasciato la politica per tornare a fare l’imprenditore nel settore dell’immobiliare e della ricerca medica, èincon Forza Italia per le europee. I contatti con gli azzurri sono iniziati un po’ di tempo fa e si sono intensificati negli ultimi mesi, fino all’ok di Antonio Tajani, che intanto ha raccolto l’eredità di Silvio Berlusconi diventando il ...