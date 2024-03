Europee | Elly Schlein a Bergamo sabato 23 marzo per lanciare la campagna elettorale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 14 marzo 2024)sarà in terra bergamasca23, probabilmente a Sotto il Monte. La segretaria nazione del Pd arriva in terra bergamasca e lo fa nel contesto di una manifestazione di carattere nazionale dedicata alla pace e alla cooperazione. Era già da qualche settimana che l’ipotesi rimbalzava e che le voci si rincorrevano, ma l’ufficialità non era ancora arrivata. Ora i vertici regionali e nazionali Dem l’hanno reso noto e, anche se mancano ancora i particolari, la presenza diè certa. L’arrivo della guida del Partito Democratico è prevista per le 15 e, come da programma, farà sentire la sua voce e quella del suo partito in questo incontro che si inserisce all’interno delle iniziative nazionali in vista delle elezionidove, con tutta ...