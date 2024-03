Europa League – Slavia Praga-Milan 0-0 | inizia il match! | LIVE NEWS

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Maignan questa volta alza bandiera bianca. 13? Maignan miracolo su Chytil. 11? Invece no, Maignan resta in campo con una grossa fasciatura sul ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Problemi per Maignan a seguito del contrasto con Chytil. 3? Fallo in attacco dello Slavia Praga. 1? Inizia la partita! 18.40 Ingresso in campo dei ... (oasport)