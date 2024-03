Europa League oggi in TV | le partite di ritorno degli ottavi | orari e dove vederle

(Di giovedì 14 marzo 2024) Questa sera si giocano i ritornidi finale dia partire dalle 18:45. Tre italiane impegnate: il Milan a Praga contro lo Slavia (18;45, Sky), la Roma in Inghilterra a sfidare il Brighton (21:00, Sky e Tv8) e l'Atalanta in casa contro lo Sporting (21:00, Sky). In totale sono otto ledivise tra i due slot di, che determineranno le qualificate ai quarti di finale.

Brighton-Roma è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni , pronostici . Il quattro a zero dell’andata è ... (ilveggente)

SNAI – Europa League: le italiane puntano l’en plein. La Roma rischia a Brighton (4,00), ma qualificazione blindata: Il Milan dopo il 4-2 di San Siro difende due gol di vantaggio a Praga («2» a 2,15), Atalanta a 1,90 contro lo Sporting. Conference: Fiorentina a bassa quota col Maccabi ...padovanews

Rangers-Benfica, Europa League: tv, formazioni, pronostici: Rangers-Benfica è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.ilveggente

Europa League: De Rossi guida la Roma verso i quarti, Atalanta in cerca della vittoria: De Rossi guida la Roma in vantaggio 4-0 contro il Brighton, puntando ai quarti di Europa League. Atalanta deve vincere contro lo Sporting per passare il turno. Turnover in entrambe le squadre.lanazione