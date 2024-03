(Di giovedì 14 marzo 2024) Non ci sono solo le squadre italiane in questo giovedì di UEFA, scendono in campo tutte le squadre per il ritorno degli...

Il Milan nel 4-2 all’andata contro lo Slavia Praga ha confermato pregi e difetti che si vedono dall’inizio della stagione. Una fase offensiva in cui non mancano le opzioni e infatti sul tabellino ... (infobetting)

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Brighton-Roma , match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023 / 2024 . I giallorossi hanno stravinto l’andata per 4-0, ma gli ... (sportface)

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Atalanta-Sporting Lisbona , match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023 / 2024 . Si scende in campo al Gewiss Stadium e si ... (sportface)

Impallomeni avvisa il Milan: «Deve stare attento con lo Slavia Praga, vista l’andata…»: Impallomeni avvisa il Milan: «Deve stare attento con lo Slavia Praga, vista l’andata…». Le dichiarazioni in vista del match di Europa League L’ex calciatore Impallomeni ha analizzato a TMW Radio, ...milannews24

Europa League, Brighton-Roma: inglesi favoriti nel ritorno, ma per i bookie giallorossi già qualificati: Il 4-0 maturato all`Olimpico ha ipotecato la qualificazione, ma in questi casi l`imperativo è non sottovalutare la partita, perchè il calcio è strano e regala.calciomercato

Europa League: alle 18.45 Benfica, Marsiglia e West Ham LIVE. Poi Liverpool e Leverkusen: Non ci sono solo le squadre italiane in questo giovedì di UEFA Europa League, scendono in campo tutte le squadre per il ritorno degli ottavi di finale, in vista.calciomercato