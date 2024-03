Europa League | 3-1 allo Slavia | il Milan ai quarti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ilsi è qualificato per idi finale dell'eliminando loPraga. Dopo il 4-2 all'andata a San Siro, i rossoneri si sono imposti per 3-1, conquistando così il pass. Quasi subito ilha perso Maignan per un infortunio ad un ginocchio, al suo posto Sportiello, ma come successo all'andata la squadra di Pioli si è trovata in vantaggio numerico per l'espulsione di Holes dopo un fsu Calabria, con l'arbitro richiamato al video. Poco dopo la mezz'ora, ilha sfruttato la situazione segnando con Pulisic, Loftus Cheek e Leao prima dell'interv. Nel finale di gara il gol della bandiera dei cechi con Jurasek