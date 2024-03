Europa League 2023 2024 | tutte le squadre qualificate ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’, conclusi gli ottavi di, sta per entrare nella sua fase più calda. Le ottorimaste in gioco, infatti, saranno impegnate nei match validi per idiche, in caso di successo, spalancherebbero loro e porte delle semifinali.le protagonisti andranno a caccia di un titolo che, nella scorsa edizione, fu vinto dal Siviglia, che riuscì a superare inla Roma, allora allenata da Josè Mourinho. Eccoleaididell’. LEAI ...