Eurolega | Olimpia Milano | debacle a Vitoria

(Di giovedì 14 marzo 2024)(Spagna) - Ormai si spengono con la sconfitta in terra basca le speranze di proseguire il cammino indell'. L'88-73 subito dal Baskoniadi fatto, estromette i biancorossi dalla corsa per il play-in. Ormai è solo la matematica che salva l'. Doveva essere una "finale", ma così non è stata per i milanesi che hanno patito oltremodo l'energia e l'entusiasmo a tutto campo dei padroni di casa, senza mai riuscire ad imporsi nella partita. I 48 punti subiti nel primo tempo di una gara in cui sarebbero dovuti essere perfetti sono già indicatori di quanto sia mancato a. L'Armani ha trovato 21 punti di Mirotic e 17 di Shields, ma la partita non è mai stata in dubbio. I baschi sono i primi a prendere per mano la gara sul ...